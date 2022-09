Commercio estero: Istat, cala export ad agosto, su anno +22%

(ANSA) - ROMA, 27 SET - L'Istat stima ad agosto 2022 una diminuzione congiunturale del commercio dell'Italia con i paesi extra-europei, più ampia per le esportazioni (-7%) rispetto alle importazioni (-3,6%). Pesano le operazioni occasionali di cantieristica navale registrate il mese precedente, al netto delle quali la flessione dell'export si riduce a -2,4%. Per l'import, invece, il calo congiunturale degli acquisti di energia dipende dai ribassi dei prezzi del greggio e dei prodotti della raffinazione.

Su base annua, la crescita dell'export accelera a +22% (dal 14,2% a luglio), "spinta soprattutto dall'aumento delle vendite di beni di consumo non durevoli", che segnano (+30,2%), commenta l'Istat, oltre che dall'energia (+89,8%). "La crescita dell'import - continua la nota - resta molto sostenuta (+70,9%), seppur in lieve decelerazione, trainata dai maggiori acquisti di prodotti energetici", (+173,3%).

Tra i mercati di sbocco, ci sono aumenti su base annua delle esportazioni verso quasi tutti i principali paesi extra Ue27; i più ampi riguardano Turchia (+72,8%), Stati Uniti (+43,2%), paesi Asean (+39,1%) e paesi Opec (+29,5%). Prosegue la flessione dell'export verso la Russia (-16,4%). (ANSA).