Elezioni: Confartigianato Fvg, ora affrontare emergenze

(ANSA) - TRIESTE, 26 SET - "Il risultato elettorale dice che i cittadini elettori hanno espresso in modo chiaro la propria volontà. La maggioranza è netta. Ad essa gli auguri per affrontare le emergenze con cui il Paese si sta misurando e dovrà misurarsi anche nei prossimi mesi. Il cresciuto astensionismo non è un buon segnale. Agli operatori politici il compito di capire come, nonostante l'offerta, sia stato possibile perdere quasi il 10% di elettori anche in Friuli Venezia Giulia". Così in una nota il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, commentando i risultati delle elezioni politiche. (ANSA).