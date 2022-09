Allerta Ocse sulla frenata dell'economia mondiale

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - "L'economia mondiale ha perso il suo slancio in seguito alla guerra di aggressione non provocata, ingiustificabile e illegale della Russia contro l'Ucraina. La crescita del Pil è ad un punto morto in numerose economie e gli indicatori economici segnalano un prolungato rallentamento". Lo afferma il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, presentando a Parigi l'Interim Economic Outlook di settembre.

"Le pressioni inflazionistische già presenti quando l'economia mondiale stava uscendo dalla pandemia sono state pesantemente aggravate dalla guerra", prosegue Corman. "Questo - aggiunge - ha causato ulteriormente l'innalzamento dei prezzi dell'energia e delle derrate alimentari che minacciano il livello di vita degli abitanti del mondo intero". (ANSA).