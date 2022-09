Superbonus: Vaccaro (Ic), anche l' Ocse ci fa i complimenti

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Anche l'Ocse promuove il superbonus. Nel rapporto 2022 reso noto oggi L'Italia è citata positivamente per aver 'introdotto e ampliato molteplici crediti di imposta per la ristrutturazione degli edifici volta, per esempio, ad aumentare l'efficienza energetica e le protezioni antisismiche'. Un riconoscimento che ci inorgoglisce. Lo abbiamo detto più volte: il superbonus oltre ad aver fatto aumentare il Pil più di quanto previsto, ha fatto sì che moltissimi edifici oggi possano usufruire di maggiore efficienza energetica, un provvedimento più che mai attuale che consente a molte famiglie di limitare il caro bollette". Lo dice il senatore Sergio Vaccaro, candidato di Impegno Civico al Senato in Campania, Umbria, Emilia e Sardegna.

"Ora attendiamo solo che, come previsto dal decreto Aiuti bis, arrivi in tempi strettissimi la circolare dell'agenzia delle entrate che ha il compito di regolare nel dettaglio l'applicazione concreta del provvedimento per sbloccare i crediti fiscali incagliati, prendendo in considerazione le osservazioni fatte dai comitati che rappresentano oltre 40.000 imprese. Purtroppo la scelta di far cadere il governo è arrivata nel momento sbagliato anche per il settore edile e dell'indotto.

Il forzato rallentamento dell'attività di governo ha impedito di risolvere prima il problema. Il tutto aggravato anche dal clamoroso aumento dell'energia. Oggi - conclude il senatore Vaccaro - incassiamo l'ok dell'Ocse a riprova di quanto bene stesse facendo il nostro governo". (ANSA).