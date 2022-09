Patto per Nuovo Welfare su non Autosufficienza,approvare riforma

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "L'assistenza agli anziani non autosufficienti è un settore particolarmente debole del nostro welfare. Per saperlo non è necessario conoscere gli infiniti studi e dati che lo dimostrano, basta sperimentare concretamente la realtà quotidiana della non autosufficienza. Nel nostro Paese, a farlo sono circa 10 milioni di persone tra anziani, familiari e chi li assiste professionalmente. Affinché le cose cambino, questa estesa e dimenticata fascia della società italiana ha bisogno di una buona politica".

Lo scrivono gli aderenti al Patto per un Nuovo Welfare sulla non Autosufficienza. "Il Governo uscente potrebbe approvare il testo del Disegno di Legge Delega per la riforma nazionale del settore nel prossimo Consiglio dei Ministri, il 28 settembre. Si avvierebbe, in tal modo, l'iter della riforma. Questa è attesa da trent'anni e, nel frattempo, è stata realizzata in tutti i Paesi europei simili al nostro: ovunque ha modificato in profondità questo ambito del welfare, rafforzandolo notevolmente. Il testo è pronto - frutto di mesi di lavoro preparatorio a cui il Patto ha dato un sostanziale contributo - ed è possibile approvarlo anche nell'attuale regime di affari correnti perché si tratta di una riforma prevista dal PNRR. Pur da migliorare, rappresenta buon punto di partenza: sarebbe fatale disperdere gli sforzi sinora compiuti a favore degli anziani e delle loro famiglie. La sua approvazione in Consiglio dei Ministri è già stata più volte annunciata, sempre senza esito. Tutte le realtà del Patto vivono, dunque, giornate di grande preoccupazione".

Per il Patto "il nuovo Governo e il nuovo Parlamento dovranno proseguire il percorso di elaborazione della riforma e portarlo a compimento, come previsto dal PNRR. Saranno, quindi, chiamati a disegnarne la versione definitiva: l'obiettivo dovrebbe essere un testo ambizioso, all'altezza delle aspettative di anziani e famiglie. Ciò significa una riforma coerente con la propria proposta del 'Sistema Nazionale Assistenza Anziani' (recentemente sintetizzata nel "Manifesto per la nuova legislatura" del Patto). Ampio sarà lo sforzo da compiere, sia nel definire i contenuti degli interventi sia nel reperire i nuovi finanziamenti necessari, aspetto sinora non affrontato. La condizione per riuscirci è chiara: la non autosufficienza deve diventare una priorità politica. Questo, per il Patto, è il tema di fondo della nuova Legislatura".

Tra le 52 organizzazioni aderenti a Patto, Acli, AGeSPI, AISLA, Alzheimer Uniti Italia Onlus, ANAP, ANPA Confagricoltura, Assindatcolf, Caritas Italiana, Cittadinanzattiva, CNA Pensionati, Confederazione Parkinson Italia, diaconia Valdese, Federazione Nazionale Coldiretti Pensionati, FNP CISL PENSIONATI; Forum Disuguaglianze Diversità; SPI-CGIL. (ANSA).