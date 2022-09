Energia: Cna Firenze, aumenti a 3 cifre per bollette imprese

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - L'ufficio studi di Cna Firenze nell'ultimo anno ha rilevato sul territorio della città metropolitana aumenti percentuali a tre cifre della bolletta elettrica per le piccole imprese, che ora rischiano la chiusura.

Secondo la Cna, si legge in una nota, sono schizzate in alto le bollette per acconciatura e estetica (+152%); panificazione (+199%); alberghiero (+150%); impianti (+164%); fonderia artistica (+211%); abbigliamento (+137%); ristorazione (+228%); odontotecnica (+114%).

Senza misure correttive, allo stato attuale dei prezzi (+378% per il costo dell'energia elettrica e +538% per il gas rispetto al 2019, con aumenti del +220% e +274% nell'ultimo anno), le imprese toscane dovranno sobbarcarsi in quest'anno, a parità di consumi, 7,34 miliardi di costi energetici aggiuntivi rispetto all'anno pre-Covid, facendo della regione la quinta in Italia (dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) per extra-costi subiti.

"Una cifra che potrebbe addirittura essere sottostimata - avverte Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana - se la Russia dovesse chiudere ulteriormente le forniture di gas". L'associazione chiede dunque di fissare un tetto al prezzo del gas, estendere le misure contro il caro-energia anche alle imprese non energivore, incentivare le rinnovabili, il risparmio energetico, la termovalorizzazione. (ANSA).