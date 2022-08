++ Cina: Banca centrale, più prestiti a Pmi e immobiliare ++

(ANSA) - PECHINO, 22 AGO - La Banca centrale cinese, nel giorno del taglio del Loan prime rate (Lpr) a uno e a 5 anni per sostenere l'economia, ha sollecitato la "garanzia delle ragionevoli esigenze di finanziamento degli immobili e l'aumento del sostegno finanziario per le aree chiave dell'economia". Il governatore Yi Gang ha sottolineato la "necessità di aumentare l'erogazione di prestiti all'economia reale e migliorare il sostegno al credito per piccole e micro imprese, sviluppo verde, innovazione scientifica e tecnologica e altri settori". Allo stesso tempo, "coordinare il rapporto tra crescita costante del credito e prevenzione dei rischi finanziari". (ANSA).