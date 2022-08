Pensioni: Mef, spesa 2022 ripiega, nuovo balzo nel 2023 (2)

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Le previsioni scontano, inter alia, gli effetti della significativa maggiore indicizzazione delle prestazioni - si spiega nel rapporto della Ragioneria - imputabili al notevole incremento, rispetto a quanto precedentemente stimato dalla Nadef 2021, del tasso di inflazione registrato nella parte finale del 2021 e previsto per l'anno 2022".

Per quanto riguarda gli anni successivi, il rapporto spesa-Pil "tende a stabilizzarsi fino al 2030", anche in presenza di ipotesi di crescita del Pil meno favorevoli - si spiega nel rapporto - grazie all'esaurirsi degli effetti del nuovo canale di accesso al pensionamento anticipato introdotto con Quota 100 e Quota 102 e "grazie all'ipotizzato parziale recupero dei livelli occupazionali precedenti sia all'adozione del provvedimento che ha introdotto Quota 100 sia allo scoppio della crisi sanitaria".

Guardando ancora più avanti, il rapporto spesa/Pil "aumenta velocemente" fino a raggiungere il picco relativo del 16,8% nel 2044. Nella seconda parte dell'orizzonte di previsione, il rapporto inizia una rapida discesa, con la spesa che si attesta al livello del 16,1% del Pil nel 2050 e al 13,7% nel 2070.

