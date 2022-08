++ Pensioni: shock prezzi pesa, spesa +0,7 punti Pil 2023-24 ++

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Il deterioramento del quadro macroeconomico e l'impatto dello shock sui prezzi delle materie prime produce effetti non trascurabili sulla spesa per pensioni". Lo rileva un rapporto del Mef sulle 'Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitrario'. "A seguito del meccanismo di indicizzazione" delle pensioni all'inflazione, la spesa per pensioni nel 2023-2024 "aumenta di oltre 0,7 punti di Pil rispetto alla precedente previsione". In pratica di oltre 13 miliardi. Gli effetti di tale "shock inflazionistico",si stima, "vengono solo lentamente riassorbiti" in un ventennio,con un aumento medio di 0,4 punti Pil. (ANSA).