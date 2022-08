Caldo: vertice Prefettura Imperia, cig per lavoratori fragili

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Possibilità di cassa integrazione in caso di caldo superiore a determinate temperature e applicazione del progetto Inail per il contrasto all'emergenza climatica: sono alcune delle misure di emergenza a tutela dei lavoratori, soprattutto quelli fragili, discusse in Prefettura a Imperia, in un vertice coordinato dal viceprefetto vicario, Maurizio Gatto, a conclusione del quale è stato sottoscritto un documento.

Obiettivo dell'incontro, premessi i richiami al quadro normativo sulla sicurezza del lavoro,: concordare misure a tutela della salute dei lavoratori a fronte del persistente caldo e contro il rischio di stress termico a cui è esposto soprattutto chi lavora all'aperto. All'incontro hanno partecipato - in presenza o in videoconferenza - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Asl 1 Imperiese, di Confindustria, Inps e diverse associazioni di categoria e datoriali. (ANSA).