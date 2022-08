Elezioni: Orlando, urgenze sono pensioni, affitti e salari

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Se dovessi indicare le principali urgenze direi: pensioni, affitti, salari. Sono le spine che pungono di più gli italiani che si trovano sotto o in prossimità della soglia di povertà". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo a Zapping su Rai Radio1. Sulla proposta del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, di portare le pensioni a 1.000 euro Orlando parla di "slogan che ormai gli italiani conoscono. Sicuramente - spiega - bisogna pensare a strumenti di adeguamento delle pensioni all'andamento inflazionistico non una tantum, che però non significa riproporre la scala mobile". Prima della crisi di governo, spiega Orlando, "eravamo vicini a stringere un accordo tra le parti sociali per introdurre un salario minimo legato ai contratti di settore, oltre ad alcune regole per disciplinare le modalità dei rinnovi contrattuali, legandole anche a un intervento strutturale sul cuneo fiscale. Ora questo deve essere un tema al centro della campagna elettorale". (ANSA).