{# Variabili da impostare per ciascuna apertura #} {% set nomeNotiziario = 'NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE' %} {% set codiceISSN = '2499-7927' %} {# Variabili da modificare al cambio dei responsabili #} {% set direttoreResponsabile = 'LUIGI CONTU' %} {% set designatoTDP = 'GIANNETTO BALDI' %} {% set RPD = 'DANIELA CAVALLARO' %} {# Tutto il resto dovrebbe rimanere invariato #} {# Calcolo giorno mese anno dal guid: questa data è sempre corretta #} {% set guidSplitted = item.guid.split(':') %} {% set year = guidSplitted[3][:4] %} {% set month = guidSplitted[3][5:-6] %} {% set day = guidSplitted[3][8:-3] %} {# calcolo il giorno dal firstCreated, ma il fuso è sbagliato #} {% set _day = item.firstcreated.strftime('%-d') %} {# Calcolo il giorno dell'anno e della settimana dal firstCreated correggendo eventuale errore di fuso #} {% if day == _day %} {% set dayOfWeekIndex = (item.firstcreated.strftime('%w') | int) %} {% set dayOfYear = (item.firstcreated.strftime('%-j') | int) %} {% else %} {% set dayOfWeekIndex = (item.firstcreated.strftime('%w') | int)+1 %} {% set dayOfYear = (item.firstcreated.strftime('%-j') | int)+1 %} {% endif %} {# Insiemi di comodo #} {% set dayOfWeek = ['DOMENICA', 'LUNEDI\'', 'MARTEDI\'', 'MERCOLEDI\'', 'GIOVEDI\'', 'VENERDI\'', 'SABATO'] %} {% set monthOfYear = ['GENNAIO', 'FEBBRAIO', 'MARZO', 'APRILE', 'MAGGIO', 'GIUGNO', 'LUGLIO', 'AGOSTO', 'SETTEMBRE', 'OTTOBRE', 'NOVEMBRE', 'DICEMBRE'] %} {# Qui inizia l'apertura #} {{ '_____________________'.replace('_',' ') }}AGENZIA ANSA {{ '________'.replace('_',' ') }}- AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - {{ '_______________'.replace('_',' ') }}- SOCIETA' COOPERATIVA - {{ '__________'.replace('_',' ') }}VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA {{ '_____'.replace('_',' ') }}REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: {{ direttoreResponsabile }} ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: {{ '___'.replace('_',' ') }}AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - {{ '___'.replace('_',' ') }}SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: {{ '___'.replace('_',' ') }}{{ designatoTDP }} RPD-DPO AGENZIA ANSA: {{ '___'.replace('_',' ') }}{{ RPD }}, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- {{ '__________'.replace('_',' ') + nomeNotiziario }} {{ '__________'.replace('_',' ') + 'ANNO ' + (((year|int) - 1944)|string) + ' n. ' + (dayOfYear|string) + ' ' + dayOfWeek[dayOfWeekIndex] + ' ' + day + ' ' + monthOfYear[(month|int)-1] + ' ' + year }} ------------------------------------------------------- {{ '_________________'.replace('_',' ') + 'CODICE ISSN ' + codiceISSN }} .