Sace: supporta fornitori italiani per alta velocità Turchia

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Nell'ambito del progetto internazionale, che coinvolge numerose imprese italiane, per la costruzione di una nuova linea ferroviaria elettrica ad alta velocità di 503 km tra Ankara e Izmir, in Turchia, Sace è intervenuta a supporto dei contratti di sub-fornitura a imprese italiane in riassicurazione della Export credit agency Ukef, per un impegno assicurativo pari a 527 milioni di euro, in merito al finanziamento di 2,16 miliardi di euro in favore del ministero del Tesoro e delle Finanze turco. E' quanto si legge in una nota che spiega come il progetto sia stato premiato come Best rail transport export finance deal of 2022 a uno dei principali eventi annuali del Txf che quest'anno si è tenuto a Lisbona. La linea ferroviaria elettrica avvicinerà ancora di più la capitale Ankara a Izmir, centro dell'importante zona turistica nota per Efeso, uno dei più grandi siti archeologici d'Asia. Al termine dei lavori si arriverà a destinazione in sole tre ore e mezza in confronto alle nove ore di autostrada attualmente necessarie.

(ANSA).