Nuovo accordo di collaborazione tra ANSA e agenzia cipriota CNA

CNA e ANSA hanno firmato oggi un importante accordo di collaborazione internazionale che prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative, assieme alla possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

La partnership è stata siglata in collegamento dai rappresentanti delle due Agenzie, alla presenza - rispettivamente - dell'Ambasciatrice italiana a Cipro Federica Ferrari Bravo presso la sede CNA, e dell'Ambasciatore cipriota Giorgos Christofides a Roma presso la sede ANSA.

L'Ambasciatrice Federica Ferrari Bravo ha sottolineato: "Questo accordo tra ANSA e CNA è molto importante soprattutto per far conoscere meglio la realtà di Cipro in Italia e nel mondo e sarà senz'altro utile ai rispettivi governi per il rafforzamento dei già ottimi rapporti bilaterali".

L'Ambasciatore Giorgos Christofides ha dichiarato: "Sono particolarmente lieto di essere presente oggi a questa cerimonia di firma dell'Accordo di scambio di notizie tra l'Agenzia di stampa di Cipro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

L'Accordo costituisce un passo fondamentale per rafforzare la cooperazione bilaterale tra Cipro e l'Italia nel settore dell'informazione e, come Cipro, siamo fiduciosi che i frutti di questo Accordo diventeranno presto tangibili. In un'epoca in cui la fornitura di informazioni affidabili è più importante che mai, questo accordo consentirà di arricchire il servizio internazionale di informazioni certificate fornito ai nostri cittadini affinché possano beneficiare di un più ampio accesso alle rispettive questioni politiche, economiche e realtà culturale dei nostri paesi. L'accordo costituisce inoltre un importante contributo all'ulteriore potenziamento e approfondimento delle relazioni bilaterali tra Italia e Cipro".

Per l'Amministratore Delegato Stefano De Alessandri, "questo nuovo accordo con l'Agenzia CNA, oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazioni certificate tra Cipro e Italia, costituisce un fondamentale passo avanti per lo sviluppo di progetti tra le due agenzie a supporto della comunicazione delle rispettive istituzioni e aziende dei due Paesi. Si tratta inoltre di un ulteriore importante tassello nella strategia di ampliamento del network internazionale di ANSA".