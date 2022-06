Maltempo: acqua in Electrolux, impianti fermi e Cig

(ANSA) - SUSEGANA, 29 GIU - Una intensa precipitazione abbattutasi abbattuta intorno alle 13 sulla fascia pedemontana del trevigiano ha provocato l'allagamento dello stabilimento che ospita gli impianti più evoluti di Electrolux Italia a Susegana (Treviso), costringendo la direzione dell'azienda a far sospendere la produzione ed a porre in Cassa integrazione circa 200 addetti.

Oltre ad infiltrazioni dalla copertura, secondo quanto riferito, l'acqua sarebbe entrata negli spazi a causa del mancato assorbimento della rete di drenaggio, traboccando dai tombini. Il contatto con alcuni quadri di controllo digitale della produzione degli esemplari di frigorifero della linea "Genesi" hanno determinato situazioni di cortocircuito danneggiando varie schede elettroniche, ora in fase di sostituzione.

Nessuna conseguenza, invece, per la parte vecchia della fabbrica, dove i modelli della linea "Cairo" hanno continuato ad essere prodotti senza interruzioni.

La portata del fortunale ha inoltre provocato la chiusura di vari sottopassi stradali e ferroviari nella zona con interruzioni della viabilità. (ANSA).