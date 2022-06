Del Vecchio: Carraro (Confindustria), uomo dal dna operoso

(ANSA) - VENEZIA, 27 GIU - "Leonardo Del Vecchio, è stato un vero protagonista dell'imprenditoria italiana e del Nordest.

Arrivato nelle nostre montagne oltre 60 anni fa, ha saputo da subito interpretare e fare proprio il dna 'operoso' che ci caratterizza, trovando un terreno fertile capace di rispondere ai suoi stimoli". Lo afferma Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto nel ricordare Leonardo del Vecchio. "Grazie alle sue intuizioni e al suo lavoro, in pochi anni è cresciuto un distretto unico al mondo, quello dell'occhialeria, che è una eccellenza veneta e italiana riconosciuta a livello internazionale- aggiunge Carraro -. E' stato sempre un 'battitore libero' anche nel criticare alcuni dogmi delle nostra cultura imprenditoriale, come quel 'piccolo è bello' che secondo lui diffondeva una tranquillità illusoria che frenava ogni urgenza di cambiamento: un problema che ancora rallenta lo sviluppo della nostra regione". "Lo ha dimostrato nei fatti, trasformando la sua piccola azienda in un campione nazionale prima e in un player globale poi - conclude -. Un uomo visionario, che ha sempre guardato avanti, come dimostrano anche i più recenti progetti per gli smartglasses per il Metaverso, per i quali discuteva con un imprenditore, Mark Zuckerberg, di 50 anni più giovane di lui". (ANSA).