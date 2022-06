Commercio: da Unioncamere servizio assistenza etichettatura

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - Unioncamere Sicilia, per conto delle Camere di Commercio Siciliane, ha messo a disposizione un servizio di informazione e assistenza tramite il portale 'Etichettatura e Sicurezza Prodotti' - www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it - per supportare le imprese e aiutarle ad assolvere gli obblighi di legge e fornire loro gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla materia.

"Le etichette dei prodotti - spiega il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace - sono state al centro di un'intensa attività normativa finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili e sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese, sia per i consumatori".

Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario conoscere un complesso panorama legislativo, in continua evoluzione, che tiene conto del Regolamento comunitario del 2011 e delle normative specifiche di settore, le cui prescrizioni devono essere integrate con la normativa europea. Anche i prodotti non alimentari offerti in vendita al consumatore finale devono riportare indicazioni obbligatorie per consentire una scelta ed un acquisto consapevoli.

"Da oggi - prosegue il presidente Pace - oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, grazie al Portale nazionale Etichettatura e Sicurezza Prodotti le imprese potranno ricevere indicazioni su marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore e sottoporre i propri dubbi agli esperti specializzati su questi temi, grazie all'esperienza delle Camere che già forniscono questo servizio e, dove non disponibile, grazie al supporto di Dintec - Consorzio per l'innovazione Tecnologica".

Informazioni aggiornate e corrette a disposizione gratuitamente e con pochi click: questo il servizio che viene offerto a tutti gli imprenditori siciliani attraverso il Portale, che ogni anno si arricchisce di nuovi temi. Ai servizi già offerti a tutte le imprese alimentari e non alimentari, dall'etichettatura all'internazionalizzazione, si aggiunge ora il tema della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale.

"Il nostro impegno come sistema camerale - dice il segretario generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro - è quello di offrire un portale dove l'impresa possa ricevere informazioni pratiche di primo orientamento nel più breve tempo possibile e su diversi temi, potenziando così i servizi camerali già in essere o creandoli dove non risultino presenti". (ANSA).