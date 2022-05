Fisco:Misiani (Pd), bene riduzione Irpef per redditi medio-bassi

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Bene l'accordo sulla riforma fiscale, sblocchiamo un'altra riforma cruciale prevista dal PNRR con un'intesa che va valutata tenendo conto che deriva da un compromesso tra visioni profondamente diverse. Come PD otteniamo un punto molto importante: la riduzione delle aliquote medie effettive IRPEF avverrà a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi. Esplicitiamo in questo modo un criterio di equità e progressività a cui dovranno conformarsi le norme attuative della riforma per quanto riguarda la principale imposta del sistema fiscale italiano". Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. (ANSA).