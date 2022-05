Dl aiuti: Confindustria, poco incisivo su extraprofitti (2)

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Confindustria condivide inoltre la finalità della nuova misura a sostegno degli autotrasportatori, ma evidenzia come sia "basata su una discriminazione, in quanto l'agevolazione per l'acquisto del carburante è riconosciuta solo al trasporto stradale di merci, mentre restano esclusi i settori del trasporto passeggeri", osserva Mariotti.

"Sul fronte del sostegno alla ripresa, si segnala il potenziamento per il 2022 dei crediti d'imposta beni immateriali e formazione 4.0, nonché l'inserimento di misure a sostegno dell'internazionalizzazione e il rifinanziamento del fondo IPCEI che rappresenta sicuramente un risultato positivo, ma non sufficiente per finanziare tutti i progetti già in lavorazione", evidenzia Mariotti, che definisce "positiva" anche l'introduzione di Patti territoriali dell'alta formazione.

Sul sostegno alla liquidità, "il dl punta sulle garanzie pubbliche, ma le scelte compiute non appaiono del tutto soddisfacenti, in quanto hanno una portata ben inferiore rispetto alle esigenze dettate dall'emergenza e alle possibilità consentite dal quadro europeo in materia di aiuti". Infine, su alcune misure che riguardano i prezzi nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, Confindustria esprime "forte preoccupazione per l'assenza di un meccanismo di compensazione dei prezzi per i contratti pubblici anche per servizi e delle forniture", più volte sollecitato da Confindustria, con la conseguenza del "rischio di un brusco arresto di importanti segmenti del mercato degli appalti pubblici, che potrebbe impattare negativamente sul Paese, anche per il rallentamento dei progetti previsti dal PNRR". (ANSA).