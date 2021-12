Manovra: Galassi (Api), è occasione persa; serve coraggio

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Anche per il 2022 non vedo concretamente il governo accanto alle imprese", che stanno affrontando "la fine di un anno complesso, diviso tra ripresa, mancanza di figure professionali e preoccupazione per quello che sta accadendo, mettendo a rischio la salute di tutti". E' il messaggio che arriva da Paolo Galassi, presidente di Api, l'associazione Piccole Medie Industrie della Lombardia, in vista del nuovo anno. "Gli imprenditori affronteranno un nuovo anno con coraggio, ma ancora una volta soli", sostiene Galassi.

L'associazione delle piccole e medie industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo chiede al governo di "avere coraggio", perché, "la manovra è di fatto l'ennesima occasione persa. Legge di bilancio e decreto fiscale non vanno nella giusta direzione". Per l'Api, servono "scelte forti, un taglio deciso del cuneo fiscale e riforme strutturali che definiscano una politica industriale ed energetica di medio lungo periodo e sostengano gli investimenti delle imprese". Inoltre, "vanno anche fatte scelte più coraggiose sui vaccini e norme chiare e stabili per garantire la continuità della presenza dei lavoratori in azienda". (ANSA).