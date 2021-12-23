Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 77 n. 357 GIOVEDI' 23 DICEMBRE 2021 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:13

          Borsa: bene Milano (+0,6%) e industria, su Cnh e Leonardo +rpt+

        2. 20:06

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,6%) ++rpt++

        3. 18:06

          Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 134,3 punti

        4. 18:05

          Energia: carbone finito, spenta anzitempo centrale Enel Spezia

        5. 17:55

          Borsa: l'Europa chiude positiva, Parigi la migliore (+1,2%)

        6. 17:47

          The Italian Sea Group si aggiudica asta per Perini Navi

        7. 17:43

          Borsa: l'Europa migliora, ma le banche vanno in ordine sparso

        8. 17:38

          Confindustria dona furgone a alpini. Bonomi, impegno su povertà.

        9. 17:00

          Borsa: Milano prosegue cauta (+0,2%), male le banche,non Mps

        10. 16:39

          Orlando, no al Superbonus per chi non rispetta contratti

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie