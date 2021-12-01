Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 77 n. 335 MERCOLEDI' 01 DICEMBRE 2021 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:44

          Petrolio: chiude in forte calo a New York a 66,18 dollari

        2. 18:25

          Borsa: Milano in calo con Omicron e Powell, tiene Diasorin

        3. 17:58

          Spread Btp Bund chiude in rialzo e sfiora 132 punti

        4. 17:52

          Borsa: Europa in calo con Omicron e Powell, Parigi -0,55%

        5. 17:45

          Borsa: Milano chiude in calo dello 0,87%

        6. 16:51

          Borsa: Europa in altalena cerca via parità, Milano -0,15%

        7. 16:13

          Usa:timori inflazione,fiducia consumatori a minimi da 9 mesi

        8. 15:59

          Pnrr: Brunetta,parte reclutamento 1000 esperti per territori

        9. 15:32

          Borsa: Wall Street apre negativa, Dj -0,82%, Nasdaq -0,38%

        10. 15:12

          Petrolio: in calo a New York, a 67,74 dollari

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie