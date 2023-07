Sala, 'le metropolitane trasformano le città'

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Le metropolitane sono un gran bene per la città ma hanno due difficoltà, i tempi lunghi e poi sono molto costose ma quando ci sono trasformano la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso delle cerimonia di inaugurazione di due nuove fermate della M4 che ha da oggi collegano l'aeroporto di Linate con il centro di Milano.

"I milanesi investono sulle metropolitane, dalla prima linea nel 1964 che è stata fatta anche grazie a un prestito della cittadinanza - ha ricordato -, fino ad oggi con i cittadini che hanno investito in pazienza e serietà. Infatti sono stati anni e lavori lunghi, funestati dal Covid, dall'aumento dei costi e dal ritrovo di reperti archeologici".

"Ringrazio i lavoratori, i tecnici e gli operai ma anche i tanti milanesi che per anni hanno convissuto con i cantieri, commercianti e residenti". Ha detto invece il ministro alle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.

"Sicuramente questo non è un punto di arrivo ma di itinere - ha aggiunto il ministro -, perché sulla richiesta dei sindaci di trovare i finanziamenti mancanti per la tranvia a Limbiate il ministero ci sta lavorando. C'è poi l'obiettivo già raggiunto di finanziare l'estensione fino a Segrate della metropolitana, poi fino a Monza, l'area sud della provincia di Milano. Sono tutti temi che sono all'ordine del giorno del ministero che ho l'onore di guidare". (ANSA).