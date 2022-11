(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Janet Yellen ribadisce: "Ero e resta abbastanza scettica" sulle criptovalute, settore che ha bisogno di "un'adeguata regolamentazione". Lo afferma il segretario al Tesoro americano dicendosi sorpresa dal crollo di Ftx e precisando di non aver mai incontrato il suo ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried. (ANSA).

