L'AGENDA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRUXELLES (1)

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - LUNEDÌ 28 ------------------- BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dello Sviluppo. - Ue, Conferenza organizzata dal Conseil central de l'économie belga, con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. - Eurostat: dati su condizioni di vita. Parlamento Ue - Commissione Economica: audizione della presidente della Bce, Christine Lagarde (h.14:30). - Commissione agricoltura: audizione Commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakydes su fertilizzanti (h.16:30). MILANO - Forum 'Digital Opportunity for Europe' (ore 09:30), con il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. MARTEDÌ 29 -------------------- BRUXELLES - Conferenza annuale sull'economia digitale transatlantica dell'AmCham Eu, con la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. - Videoconferenza tra Gentiloni e il presidente del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri. - Ue, Conferenza su difesa europea e sovranità tecnologica, con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. - Eurostat: dati sulla spesa per ricerca e sviluppo (h.11). - Conferenza 'Regions 2030' su obiettivi sviluppo sostenibile, ospitata al Comitato delle Regioni. - Forum web ANSA su Green Deal e politiche di coesione. Con l'assessora alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, la consigliera comunale di Scandicci, Ilaria Capano, l'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino, il Capo unità Italia della DG Regio, Willebrordus Sluijters, e il Desk Officer Italia DG Regio, Francesca Raimondi. Parlamento Ue - Commissione Industria: audizione della commissaria Ue per l'Energia Kadri Simson (h.14:30) - Commissione speciale Covid: audizioni dei commissari Ue all'Uguaglianza, Helena Dalli, e per l'Economia, Paolo Gentiloni (h.16). MERCOLEDÌ 30 ------------------------- BRUXELLES - Collegio dei commissari. Presentazione del pacchetto sull'economia circolare con proposta di revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. - Eurostat: dati flash su inflazione, Pil e occupazione (h.11) dati su formazione professionale, trasporto ferroviario (h.11). Parlamento Ue - Commissione Economica: dibattito sulle criptovalute (h.09). - Commissione Bilanci: audizione della commissaria europea per la Coesione, Elisa Ferreira (h.09:30). - Commissione Lavoro: voto sulla risoluzione sul salario minimo (h.10:30). LUSSEMBURGO Corte Ue - Sentenza sul ricorso presentato dall'Italia per l'esclusione di alcune spese dai fondi Ue Feaga e Feasr (h.09:30). - Sentenza sul ricorso presentato dall'Austria contro gli aiuti del governo ungherese per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari a Paks (h.09:30). GIOVEDÌ 1 ------------------ BRUXELLES - Consiglio Mercato interno e Industria. - Ue, Trilateral Business Forum, con il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. - Eurostat: dati su disoccupazione, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fatturato industriale (h.11). Parlamento Ue - Conferenza stampa su nuovo regolamento Ue sugli affitti brevi (h.10). - Commissione Ambiente: voto su export dei rifiuti (h.09). - Commissione Economica: audizione del presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria (h.09:30). PARIGI - Ue, Forum globale dell'Ocse, con il commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager. ROMA - Ue, Conferenza 'MoltoEconomia', con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. (ANSA).

