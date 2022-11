Visco, 'bitcoin è una scommessa, se si gioca attenzione' (2)

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - "Nel complesso sono abbastanza ottimista. Lanciamo sempre dei gridi d'allarme. Il tentativo è di essere al tempo con il cambiamento. Per ora, credo almeno per quello che ci riguarda, lo siamo", aggiunge Visco sottolineando che "certo anche nel nostro paese, per chi investe incautamente ci possono essere problemi: noi dobbiamo cercare di evitare che questo abbia luogo". Il Governatore ricorda poi lavoro atto con "università e centri di ricerca nazionali ed estere". Poi quello con l'industria degli operatori consolidati e le start-up nuove che sono molto vibranti", spiega indicando che "l'impressione che io ho è che c'è molto che possiamo fare insieme". In questo senso Visco evidenzia il lancio "ultimamente di un progetto interessante sugli smart contract con due università per effettuare ricerche che sul piano tecnologico, giuridico e economico, in qualche modo, definiscano con chiarezza come questi contratti debbano essere conclusi e poi attuati". (ANSA).

