Ex amministratore delegato di Ftx fa mea culpa, sono dispiaciuto

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - L'ex amministratore delegato di Ftx, Sam Bankman-Fried, fa mea culpa. In una lettera agli ex dipendenti della piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta, definiti la sua "famiglia", si dice "profondamente dispiaciuto" per i suoi errori nella supervisione."Ho perso di vista le cose più importanti. Non ho realizzato l'ampiezza dei rischi". Bankman-Fried quindi spiega come l'eccessivo indebitamento di Alameda Research, l'altra sua società, è stato responsabile per il tracollo di Ftx insistendo, riporta il Financial Times, di non essere stato a conoscenza delle posizioni assunte dai trader. (ANSA).

