'Videogiochi e pasticche, la vita del fondatore di Ftx'

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Droga, cibo vegetariano e lunghe nottate. E' lo stile di vita - riporta il New York Post - di Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta. In una sontuosa casa ad Albany, alle Bahamas, Bankman-Fried vive con altre 10 persone che, a rotazione, hanno relazioni sentimentali l'una con l'altra. La casa è usata anche come ufficio: in diverse occasioni Bankman-Fried era impegnato con il videogioco League of Legends durante riunioni su Zoom. Diffuso all'interno dell'abitazione il ricorso a pasticche stimolanti e metanfetamine. (ANSA).

