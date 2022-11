Legali Ftx in tribunale, 'molti asset rubati o dispersi'

(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - "Un ammontare sostanziale di asset è stato rubato o è disperso". Nel corso della prima udienza per la bancarotta i legali di Ftx dipingono un quadro difficile per la piattaforma di trading di criptovalute. La scarsa gestione del suo ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried ha lasciato, ammettono, anche gli avvocati con informazioni limitate sulle finanze della società. La piattaforma, spiegano i legali, era gestita da Bankman-Fried come un "feudo personale" ma ora l'"imperatore è senza vestiti". (ANSA).

