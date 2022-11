Criptovalute: Bitpanda ottiene licenza in Germania

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Bitpanda Asset Management GmbH, che fa parte del Gruppo Bitpanda ha ricevuto la licenza di Crypto Custody e Proprietary Trading per criptovalute dall'Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria (BaFin). Questo rende la società fintech la prima piattaforma europea di investimento retail a soddisfare i severi requisiti normativi di BaFin. La licenza Crypto Custody and Proprietary Trading per gli asset cripto è basata sul nuovo regime regolamentare introdotto dalla BaFin a gennaio 2020. Si tratta della licenza di questo tipo più completa in Germania e consentirà a Bitpanda di offrire in modo indipendente servizi di custodia di criptovalute, così come di trading proprietario di criptovalute per i residenti tedeschi. Inoltre, Bitpanda sarà in grado di gestire un portafoglio ordini e di offrire direttamente servizi per le criptovalute, potendo così dare ai clienti tedeschi un ambiente sicuro e regolamentato per investire in un'ampia gamma di criptovalute. La licenza annunciata oggi va ad aggiungersi a una serie di altre licenze e registrazioni detenute da Bitpanda in diversi mercati europei, tra cui Austria, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca e Svezia, rendendo così Bitpanda l'azienda che detiene in Europa il più alto numero di licenze e registrazioni, rispetto a qualsiasi altra piattaforma. (ANSA).

