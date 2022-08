Rovagnati e le 4 sfide della qualità responsabile (2)

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - "Le sfide che stiamo portando avanti come team sono numerose e spaziano dai temi del rifornimento di energia alla logistica, dalla riduzione della plastica per i nostri packaging all'innovazione di prodotto per un'offerta gastronomica sempre più salutare". La transizione energetica è già avanzata nel gruppo brianzolo: grazie agli impianti di cogenerazione nei propri stabilimenti, Rovagnati autoproduce oltre il 65% del fabbisogno di energia elettrica dei siti produttivi, recuperando calore utile per le utenze industriali e per la rete di teleriscaldamento della città di Monza, a cui viene fornita una quantità di energia termica pari al fabbisogno di 31 condomini di grandi dimensioni. L'attenzione è anche puntata sui partner, tra quelli della logistica per esempio è stato scelto GI.MA.TRANS, con cui Rovagnati copre circa il 30% delle tratte con mezzi a LNG (Liquid Natural Gas) dotati di pannelli fotovoltaici o a funzionamento 100% elettrico per le unità frigo e tecnologia Hybrid per bilici e motrici. Ma il fiore all'occhiello è il sistema di pastorizzazione, il cuore del processo di produzione e un'avanguardia nella ricerca della sostenibilità ambientale: l'High Temperature Pasteurizer System (HTST), un impianto nato dalla collaborazione con Verinox Acciai di Trento, che ha ridotto il consumo idrico di circa 50 volte, lo sbalzo termico tra calorie e frigorie fornite del 24%, e la carica batterica di 6 volte. L'HTST è un modello di assoluta avanguardia in materia di sistemi di pastorizzazione dei prodotti alimentari. L'impegno alla riduzione delle plastiche invece, con il 55% medio di plastica riciclata in tutte le vaschette e una riduzione del peso delle confezioni, ha condotto a un risparmio di oltre 100 tonnellate di plastica all'anno, l'equivalente di circa 3 milioni di bottiglie di plastica di acqua minerale da un litro e mezzo. Tra i più importanti progetti a cui l'azienda lavora ora c'è quello dell'eliminazione dei nitriti, storicamente utilizzati per la conservazione degli affettati. A partire da Naturals, la linea con ingredienti 100% naturali, e poi con Snello e le linee vendute negli Stati Uniti, è stato eliminato l'utilizzo di nitriti e nitrati di ogni tipo. Ultimo capitolo la lotta agli sprechi alimentari. Il 2021 ha registrato dei risultati importanti per l'azienda che ha donato un totale di 15,4 tonnellate di prodotti; e solo nei primi sei mesi del 2022 sono state distribuite più di 6 tonnellate, equivalenti a oltre 13.000 pasti. Questo impegno solidale si è arricchito grazie alla piattaforma di Regusto, il primo portale per la gestione delle donazioni basato su un modello di sharing for charity innovativo che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei flussi di denaro e merci. (ANSA).

