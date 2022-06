Amazon, ambienti cloud i nuovi 'garage' dell'innovazione

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Luoghi unici in cui poter sperimentare con tecnologie incredibili - come Intelligenza artificiale, computer quantistici o blockchain - impossibili da sviluppare per una singola azienda: gli ambienti cloud sviluppati da Amazon Web Services (Aws) sono oggi in qualche modo i nuovi garage da cui prese vita la prima rivoluzione digitale dei primi programmatori e costruttori di computer. "La tecnologia cloud è nata con Aws 16 anni fa e la stessa parola cloud è iniziata a diffondersi con i nostri servizi", ha detto Carlo Giorgi, managing director di Aws Italia. "Inizialmente erano servizi di base, ossia di infrastruttura quindi storage o database, poi gradualmente - ha proseguito Giorgi - sono evoluti sempre più in servizi innovativi, oltre 200, e sono nate migliaia di features, servizi personalizzati per soddisfare le necessità dei clienti all'interno di ogni servizio, e servizi innovativi come gli Analytics oppure strumenti per l'Internet of Things (IoT) o algoritmi di machine learnig". Sempre più diffusi diventano anche blockchain, Intelligenza artificiale o addirittura il quantum computing, alcune delle tecnologie a maggior tasso di innovazione e le cui potenzialità si iniziano solo adesso a intravedere. "Vediamo sempre più società non solo sfruttare servizi di base ma fare progetti sempre più innovativi proprio usando questi servizi più avanzati", ha concluso Giorgi. (ANSA).

