Bitcoin: torna a salire, sfiora 31.000 dollari

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Torna ad avanzare il Bitcoin che segna la crescita più ampia delle ultime due settimane, salendo quasi a 31.000 dollari grazie all'allentamento dei limiti imposti dalla Cina al Covid che ha alimentato l'entusiasmo degli investitori per gli asset più rischiosi. La criptovaluta è salita del 5,8% a 30.858,53 dollari a Londra. "Il Bitcoin ha appena attraversato otto settimane consecutive in rosso" e "i mercati sono da tempo in attesa di un rally di sollievo", spiega a Bloomberg Hayden,Hughes, amministratore delegato della piattaforma Alpha Impact. (ANSA).

