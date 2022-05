BitMEX lancia uno Spot Exchange per trader retail di cripto

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - BitMEX ha annunciato il lancio del uno Spot Exchange per i trader retail e istituzionali "al fine di espandere la propria offerta di prodotti". L'obiettivo dell'azienda è "di entrare nella top ten degli scambi spot globali". Lo si legge in una nota di BitMEX, una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute al mondo, in cui si spiega che lo scambio "supporta sette coppie di criptovalute, tra cui Bitcoin (XBT), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI), Polygon (MATIC), Axie Infinity (AXS) e ApeCoin (APE), tutte scambiabili con Tether (USDT"). "Oggi, BitMEX è un passo più vicino a fornire ai nostri utenti un ecosistema completo di criptovalute per acquistare, vendere e scambiare i loro asset digitali preferiti. Non ci fermeremo - commenta Alexander Höpner, ceo di BitMEX - perché puntiamo a fornire più funzioni, più coppie di trading e più modi per i nostri clienti di prendere parte alla rivoluzione delle criptovalute". Gli utenti possono accedere allo spot inserendo richieste di quotazioni (RFQs - request-for-quotes) attraverso un portafoglio ordini limite centrale (CLOB - Central Limit Order Books ) e sfruttando l'API di trading. (ANSA).

