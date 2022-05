(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - "Nessun rischio di bancarotta" per Coinbase. A rassicurare è l'amministratore delegato Brian Armstrong dopo che una comunicazione alla Sec ha alimentato i timori di una possibile bancarotta della maggiore piattaforma di scambio di criptovalute negli Stati Uniti. "Non c'è rischio di bancarotta ma abbiamo incluso un nuovo fattore di rischio sulla base dei requisiti della Sec", spiega Armstrong. (ANSA).

