Finanza: Oam, fissati contributi per operatori criptovalute

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Gli operatori in valute virtuali che si iscriveranno al relativo Registro dovranno versare un contributo una tantum pari a 8.300 euro per le persone giuridiche e a 500 euro per le persone fisiche. Lo ha stabilito il Comitato di gestione dell'Organismo agenti e mediatori (Oam). Con una circolare, il Comitato ha determinato l'ammontare solo sulla base della copertura dei costi per la messa in opera del sistema di gestione del Registro. Sarà poi stabilita una quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli iscritti, quale copertura dei costi ricorrenti della struttura Oam, relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti. I soggetti interessati all'iscrizione alla sezione speciale del Registro (necessaria per svolgere legalmente la propria attività in Italia) dovranno procedere a registrarsi nell'area privata dedicata del portale Oam. La registrazione andrà effettuata una volta che, entro il 18 maggio, il Registro sarà reso disponibile. Gli operatori che già svolgono l'attività, anche online, sul territorio italiano, dovranno provvedere all'iscrizione entro sessanta giorni dal suo avvio. (ANSA).

