Bce: Panetta, usare approccio meno tollerante su Bitcoin

I responsabili politici dovrebbero adottare un approccio "meno tollerante" alle criptovalute come i Bitcoin. Lo ha detto Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo a Bruxelles. "Sarebbe l'ideale dal punto di vista sociale intervenire e avere un approccio meno tollerante nei confronti di queste attività", ha indicato Panetta, evidenziando che il mining e il trading delle criptovalute "come i Bitcoin" è "una pura scommessa" che "spreca enormi quantità di energia" e non ha "alcun ruolo sociale". I mercati dei criptoasset "spesso sono decentralizzati e informali, e la questione è come intervenire. Servirebbe uno sforzo internazionale coordinato, perché le attività avvengono principalmente fuori dall'Ue", ha evidenziato. (ANSA).