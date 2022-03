Pagamenti digitali:crescita record,volano a 327 mld nel 2021(2)

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Il secondo semestre del 2021 - evidenzia l'Osservatorio - ha perso uno dei driver della crescita rilevata nei primi sei mesi dell'anno: l'iniziativa del cashback (adottata da quasi 9 milioni di italiani, circa il 18% della popolazione maggiorenne) è infatti stata inizialmente sospesa e poi definitivamente cancellata dal governo, a favore di misure di incentivo per i commercianti. In questo contesto, però, gli italiani hanno dimostrato il cambio di passo definitivo nei confronti della digitalizzazione dei pagamenti: anche senza incentivi, i pagamenti digitali continuano a crescere con la stessa forza anche nella seconda metà dell'anno. "Appare evidente come l'effetto combinato della pandemia (ovvero l'attenzione verso i metodi contactless e la necessità di sfruttare i pagamenti online) e degli incentivi ai consumatori abbia innescato un cambiamento di abitudini da parte degli italiani", afferma Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments. Analizzando i vari strumenti di pagamento, la crescita del contactless è stata resa possibile dalla diffusione delle carte e dei Pos abilitati, spinta dall'innalzamento del limite per i pagamenti senza Pin dai 25 ai 50 euro, e acuita dai timori legati al Coronavirus e al possibile contagio dovuto al contatto. Quanto al successo di mobile e wearable è da ricondursi alla combinazione di fattori, quali, semplicità, velocità e utilità percepita nell'uso quotidiano. Tra i trend da segnalare c'è anche il 'Buy Now, Pay Later' (compra ora e paga dopo), cresciuto con un ritmo senza precedenti non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Ci sono poi "le innovazioni che probabilmente vivremo più profondamente tra qualche anno e che si potranno basare su tecnologie potenzialmente rivoluzionarie, quali la blockchain e i distributed ledger, come il digital euro e le altre central bank digital currency", evidenzia Ivano Asaro, Direttore dell'Osservatorio Innovative Payments. (ANSA).

