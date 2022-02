(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Arriva il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze che dà attuazione alle regole che dovranno essere seguite per operare con le criptovalute in Italia. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori all' iscrizione a un registro che sarà gestito dall'Oam, l'organismo degli agenti e dei mediatori creditizi. (ANSA).

