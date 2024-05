Emirates, utili 2023-24 in rialzo del 63%, investe in Italia

Emirates segna nell'anno fiscale 2023-2024 un aumento degli utili a 4,7 miliardi di dollari (17,2 miliardi di Dirham), con un aumento del 63%, trainando così il risultato del gruppo a 5,1 miliardi di dollari. La capacità totale di passeggeri e merci di Emirates è aumentata del 20%, sottolinea una nota, "recuperando quasi ai livelli pre-pandemia".

In Italia il gruppo nel corso dell'anno ha operato diversi investimenti fra cui l'espansione delle operazioni della controllata marhaba (la società di gestione delle lounge) nel nostro Paese. Inoltre il gruppo, tramite la società dnata, ha investito sull'espansione delle sue operazioni nell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove la sua controllata di maggioranza, Airport Handling, ha ottenuto una licenza di sette anni per l'assistenza a terra. "Per sostenere questa nuova operazione, dnata investirà 20 milioni di euro in nuove attrezzature di terra" spiega il gruppo.



