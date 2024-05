Borsa: Europa contrastata, attesa per Wall Street, Milano +0,15%

Borse europee contrastate in attesa dell'avvio dei listini Usa i cui future sono in rialzo. Dopo i dubbi in Asia per l'inatteso rialzo dell'inflazione in Cina gli investitori guardano al dato americano, previsto tra due giorni.

Milano (Ftse Mib +0,15%). Segue Londra (+0,1%), deboli Francoforte (-0,1%), Madrid (-0,12%) e Parigi (-0,18%). Risale a 133,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si riporta sul livello segnato in apertura. In calo di 2,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,82%, mentre quello tedesco ne perde 2,3 al 2,49%. In calo il dollaro a 0,92 euro e 0,79 sterline, positivo il greggio (Wti +0,4% a 78,58 dollari al barile), riduce il calo il gas naturale (-11% a 29,73 euro al MWh) e lo accentua l'oro (-1,33% a 2.343,11 dollari l'oncia).

In luce il farmaceutico Diasorin (+3,46%), dopo i conti e la raccomadazione d'acquisto di Banca Akros. Seguono NovoNordisk (+2,4%) e Bayer (+1,24%), alla vigilia della trimestrale.

Caute Eni (+0,3%) e Shell (+0,15%), invariata Bp, debole TotalEnergies (-0,17%). Corre Stellantis (+3,11%), acquistata da Dws, che ha ceduto invece quote in Kering (-0,29%), mentre Renault (+1,97%) ha incassato 225 milioni di euro di utile da Nissan, secondo una nota diffusa da Parigi.

Prese di beneficio su Iveco (-4,17%) dopo la trimestrale di venerdì scorso, mentre Leonardo (-4%) scivola dopo il balzo per la cessione di Wass a Fincantieri (+0,16%).Tra i bancari in evidenza SocGen (+1,97%) e Credit Agricole (+1,13), più cauta Mediobanca (+0,59%), debole Sabadell (-1,23%), oggetto di Opa ostile di Bbva (-0,39%). Segno meno anche per Bper (-1,16%), Bps (-0,76%), Banco Bpm (-0,42%) e Unicredit (-0,1%), mentre rimbalza Bff Bank (+11%) dopo due sedute difficili.



