Rugby: austriaca Bitpanda sponsor 'a tempo' per la Nazionale

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Anche il rugby, come il calcio e altri sport, si getta nelle braccia delle criptovalute. La Nazionale, senza sponsor di maglia da luglio 2021, quando Cattolica ha deciso di non rinnovare più il suo contratto, e dopo un breve accordo firmato con Suzuki (solo per le Autumn International Series di novembre) si presenta al Sei Nazioni accompagnata da Bitpanda, una startup austriaca. L'accordo durerà solo lo spazio del torneo, 5 partite, in programma da febbraio a marzo. Fondata a Vienna nel 2014 dai soci Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer come piattaforma per vendere e comprare criptovalute, nel 2021 ha raccolto nel suo ultimo round di finanziamento 263 milioni di dollari arrivando a valere 4,1miliardi di dollari. Lo scorso aprile ha fatto il suo ingresso in Italia, aprendo anche una sede a Milano, offrendo la possibilità di investire in asset digitali come bitcoin, criptovalute, azioni frazionarie, ETF e metalli preziosi. Dal primo weekend di febbraio sarà main partner e sponsor di maglia della F.I.R. per la Nazionale maggiore e per quella Under 20: "un'opportunità unica per far conoscere sempre più il nostro brand e la nostra offerta in Italia e nel mondo" spiega Orlando Merone, Country Manager Bitpanda Italia. (ANSA).

