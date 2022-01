Criptovalute: Folks Finance raccoglie 3 milioni di dollari

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Folks Finance, sviluppata sulla blockchain della criptovaluta Algorand, ha chiuso una raccolta (round) di investimenti per 3 milioni di dollari. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione è stata condotta da Borderless Capital con la partecipazione di Jump Crypto, Parafi Capital, Coinbase Ventures, Genesis Capital, Algorand Foundation e altri fondi di 'venture capital'. Folks Finance è il risultato di un processo di ricerca ed ingegnerizzazione condotto da Blockchain Italia, azienda focalizzata su soluzioni blockchain principalmente basate sulla tecnologia di Algorand. (ANSA).

