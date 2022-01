Bitcoin: mantiene scettro ma crescono altre criptovalute

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il Bitcoin mantiene lo scettro ma crescono le altre criptovalute o criptoasset nelle transazioni. Secondo i dati raccolti da BitPay e diffusi a Bloomberg, lo scorso anno il Bitcoin è stato utilizzato nel 65% delle transazioni 'cripto' contro il 92% dell'anno precedente. Gli acquisti hanno avuto come protagonisti l'Ether nel 15% dei casi, gli stablecoins (13%) e le nuove cripto come Dogecoin, Shiba Inu and Litecoin per il 3%. Secondo Bitpay il maggior ricorso agli stablecoin è dovuto ai pagamenti fra paesi e alle turbolenze che hanno colpito il i prezzi del comparto cripto a novembre. (ANSA).

