Consob: Savona, con criptovalute nostro compito difficile (2)

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Rapporti come quelli che oggi presentiamo fungono da manuali per fini educativi per raggiungere l'obiettivo della protezione del risparmio e la sua destinazione prevalente alla crescita reale", ha aggiunto Savona. "Da questo spaccato di sintesi emergono due fattori di rischio o meglio due elementi che lo trasferiscono sulle autorità di governo", ha osservato commentando quanto emerso dal Rapporto. "Gli investitori rivolgono richieste di compensare le perdite quando si realizzano e riversano sulle autorità di controllo finanziario come la Consob l'onere della loro protezione. Il primo dei due elementi è che metà del campione non ha fiducia in nessun intermediario del risparmio e qui troviamo una incoerenza: non gestiscono il risparmio per conto proprio e si affidano a un intermediario di cui non hanno fiducia", ha osservato riferendosi al campione del sondaggio contenuto nel Rapporto. "Il secondo è che una larga maggioranza di investitori considera la garanzia di rimborso la principale variabile che influenza le loro scelte. Anche qui mi riferiscono al mondo delle criptovalute: chi è che rimborsa le criptovalute, non si sa", ha proseguito Savona. "Non è una novità che il risparmio sia da me considerato insieme alle esportazioni uno dei pilastri su cui poggia il nostro benessere materiale e sociale e la sua protezione il fine ultimo da perseguire che la Consob raggiunge fornendo agli operatori le migliori conoscenze. L'ipotesi che regge la nostra attività è che un buon funzionamento e migliori informazioni migliorino la performance del mercato e quindi lo sviluppo del Paese. E' un assunto che noi consideriamo ancora valido ma che i risultati di questo Rapporto dicono che è debole come ipotesi se l'ignoranza è ancora forte. Evidentemente il funzionamento delle informazioni che non sanno gestire avrebbe un ruolo molto importante nella protezione del risparmio", ha commentato. (ANSA).

Ottieni il codice embed