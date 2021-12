Blockchain, Crédit Agricole investe in BlockInvest

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Crédit Agricole ha concluso il primo investimento in una startup italiana, per la precisione con Blockinvest, società che sta portando la tecnologia blockchain al servizio degli istituzionali. Con questo investimento Crédit Agricole Italia diventa secondo azionista della società RealHouse, proprietaria del marchio e della piattaforma. BlockInvest permette di digitalizzare il processo di emissione e di vendita di asset reali come real estate, bond e portafogli di Non Performing Loan grazie all'emissione di token sulla Blockchain pubblica di Ethereum. "L'investimento in BlockInvest rappresenta la prova tangibile dell'impegno che Crédit Agricole ha intrapreso negli ultimi anni nell'ambito dell'Open Innovation. Nel dettaglio, la collaborazione con BlockInvest consentirà al Gruppo di avere un presidio su una tecnologia come la blockchain, che avrà un ruolo fondamentale nell'evoluzione dei sistemi economici, monetari e finanziari" ha dichiarato Andrea Riva, head of Capital Market e Open Innovation di Crédit Agricole Italia. (ANSA).

