Intesa-Einaudi,investimenti finanziari prudenti,nessuna fuga (2)

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Gli investimenti nuovi e alternativi, secondo la ricerca di Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi, cominciano a entrare nella consapevolezza dei risparmiatori, ma lo fanno molto lentamente. I Pir, destinati a collegare il risparmio con gli investimenti reali, particolarmente delle piccole e medie imprese, sono stati considerati appena dal 2,5 per cento per campione, ma per ogni sottoscrittore effettivo ve ne sono 6 indecisi che potrebbero investirvi in futuro (14 tra gli impiegati, categoria che ha più liquidità della media). I bitcoin affascinano appena il 5 per cento degli intervistati (senza che abbiano necessariamente acquistato questi strumenti). Trovano i potenziali estimatori all'incrocio dei risparmiatori giovani, benestanti e istruiti. Il 6,7 per cento del campione - si sale al 14 per cento tra i laureati - risulta interessato agli investimenti etici e a impatto positivo sull'ambiente e sulla società. (ANSA).

