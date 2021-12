Criptovalute: ancora vendite, Bitcoin su minimi da 1 ottobre

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Proseguono anche oggi le vendite sulle criptovalute sulla scia del crollo di due giorni fa del Bitcoin, che sabato aveva lasciato sul campo in un solo giorno fino al 20%, azzerando il rally di ottobre, mantenendosi sui minimi degli ultimi 60 giorni. Per la moneta digitale più capitalizzata il calo odierno è pari al 2,84% a 47.777 dollari, valore toccato l'ultima volta lo scorso 1 ottobre. Scivola anche Ethereum (-4,67% a 3.976 dollari). Sul settore si attendono le imminenti consultazioni di alcuni operatori al Comitato per i Servizi Finanziari del Parlamento Usa. Inoltre i possibili rialzi dei tassi da parte della Fed, che riunisce il Fomc a metà della prossima settimana, frenano l'intero settore delle valute digitali, con possibili ulteriori vendite. (ANSA).

