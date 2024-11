Sì alle nozze Ita-Lufthansa, 'fiducia nel via libera di Bruxelles entro domani'

Lufthansa è "fiduciosa" che l'Ue darà il via libera al pacchetto di "rimedi", presentato entro la scadenza dell'11 novembre insieme al Mef, per l'acquisizione del 41% di Ita Airways. Così la compagnia tedesca in una nota dopo le trattative di questi ultimi giorni con il Ministero dell'Economia. Secondo le indiscrezioni Lufthansa ha rinunciato alla "clausola di aggiornamento" del prezzo, volta a ricalcolare il valore dell'asset di Ita, una oscillazione intorno ai 100 milioni di euro.

"Riteniamo estremamente positivo il conseguimento dell'accordo definitivo per il matrimonio Ita Airways-Lufthansa. Attendiamo l'insediamento del nuovo management da cui ci aspettiamo una leale collaborazione e l'attivazione di un confronto con il sindacato per l'illustrazione degli obiettivi del nuovo piano industriale e gli effetti commerciali e sociali dell'operazione, soprattutto sul versante occupazionale". E' quanto dichiara in una nota la Fit-Cisl, auspicando che gli obiettivi del nuovo piano "prevedano una strategia di consolidamento dell'attuale perimetro, garantendo poi sviluppo attraverso nuovi investimenti per implementare la flotta e ampliare l'offerta commerciale, atteso che il settore del trasporto aereo italiano sta vivendo un momento particolarmente favorevole, registrando un trend di crescita significativo". "Lo sviluppo del network deve essere propedeutico al mantenimento e all'aumento dei livelli occupazionali grazie a nuove assunzioni, dando priorità all'ingresso, nel nuovo gruppo industriale, delle professionalità ancora in cassa integrazione. Stesso discorso deve valere anche per le altre compagnie, come ad esempio Easyjet, che per effetto delle misure imposte dall'Antitrust Ue a tutela della concorrenza, rileveranno gli slot ceduti da Ita e Lufthansa", conclude la Fit-Cisl.

Dopo un weekend di trattative serrate, il Mef e il colosso dei cieli tedesco hanno siglato all'ultimo minuto utile l'intesa sul piano finale inviato poi a stretto giro a Bruxelles rispettando la scadenza fissata per le 23:59. Adesso si aspetta "con fiducia" l'approvazione definitiva della Commissione europea per procedere al closing. Un giudizio finale positivo che l'antitrust europeo è pronto a emettere senza ulteriori colpi di scena.

