Lufthansa: 'Per Ita attendiamo il via libera Ue entro l'anno'

"Lufthansa si aspetta il via libera all'acquisizione di una quota di Ita Airways da parte dell'Ue nel corso di quest'anno". Così il gruppo tedesco nel comunicato in cui ha diffuso i conti del 2023. "Il Gruppo sta lavorando a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione Europea per arrivare ad una rapida conclusione e alla successiva attuazione della transazione", spiega Lufthansa.

"Stiamo facendo progressi sull'acquisizione di Ita Airways anche se più lentamente di quanto previsto". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, nella conference call con i giornalisti dopo la diffusione dei conti del 2023. "Un dialogo intenso con la Commissione Ue va avanti e l'obiettivo è ottenere il via libera al più presto possibile e permettere a Ita non solo di sopravvivere ma avere un ruolo nel settore aereo in Europa", ha spiegato l'a.d.

Lufthansa ha chiuso il 2023 con ricavi in rialzo del 15% a 35,4 miliardi di euro, un utile netto più che raddoppiato a 1,7 miliardi (+112%) ed un risultato operativo, Ebit rettificato, in rialzo a 2,7 miliardi da 1,5 miliardi. I passeggeri trasportati l'anno scorso sono stati 123 milioni (+20%). Si tratta del "terzo miglior risultato finanziario di sempre nella storia di Lufthansa", sottolinea il gruppo tedesco, che propone agli azionisti un dividendo di 0,30 euro per azione.

"Il Gruppo Lufthansa ha riacquisito la sua forza finanziaria. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro continua fedeltà e ciascuno dei nostri circa 100.000 dipendenti. Con il loro impegno superiore alla media, hanno reso il 2023 uno dei tre anni migliori anni nella storia di Lufthansa. Questo successo va a vantaggio di tutti e vogliamo pagare un dividendo ai nostri azionisti per la prima volta dal 2019" ha detto Spohr. Lufthansa prevede che la domanda di biglietti aerei per l'anno in corso continui ad aumentare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA